«Bomskudd fra høyeste nivå»

Pluss

Hvis hensikten til Senterpartiets Geir Pollestad var å få mediedekning og fokus på egen person, så lyktes han suverent etter sin ukritiske og sleivete kommentar rundt det faktum at norsk mat og norske restauranter er kommet i Michelin-guiden. Å bli omtalt i Michelin-guiden, er noe av det største for dem som jobber med mat. Det er noe som fortoner seg som uoppnåelig, og noe bare de aller mest hardtarbeidende kokkene får oppleve. Og er de først kommet dit, så blir jobben stadig å forbedre seg for å beholde stjernene og den positive omtalen.