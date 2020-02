Pluss

På tre dager ved Orklahallen i forrige uke skrev politiet ut forelegg for 33 000 kroner. Bakgrunnen er at bilister kjører inn anleggsveien på kveldene - midt mellom barn og unge som skal til trening i Idrettsparken.

Politiet har informert ulike idrettslag- og- grupper om innkjøringsforbudet ved Orklahallen, knyttet til trafikksikkerhet for barna og ungdommen. Likevel har det vært «vill vest»-tilstander der nede.

- Nå syntes vi at nok er nok, sier politioverbetjent Odd Håkon Bach ved Orkdal lensmannskontor,

Bygging av badeland

Bakgrunnen for saken er som følger: Etter at bygginga av Folkehelsesenteret startet sommeren 2018, ble kjøremønsteret inn til Orklahallen og Idrettsparken endret. Den vanlige innkjørsla ble stengt, og Oti-senteret satte av et titalls plasser til «idrettsparkering» nærmest kunstgrasbanen.

Les også:

• Skrev ut forelegg for nærmere 40 000 kroner

• «Vill vest-tilstander» i sentrum kan føre til dyre gule lapper bak vindusviskeren din

• Her ble 234 kjøretøy stoppet

Samtidig ble det bygget en anleggsvei inn til parkeringsplassen utenfor Orklahallen, kun tillatt å bruke for forflytningshemmede, varetransport og utrykningskjøretøy.

Men nesten hver dag de tre første månedene ble skiltet ignorert, spesielt på ettermiddag og kveld da foreldre fraktet og hentet barn på trening og kamper.

5500 kroner hver

Det roet seg litt etter hvert. Men på nyåret nå har «villmannskjøringa» tatt seg opp igjen.

Politipatruljen overvåket området i den «verste treningsperioden» både tirsdag, onsdag og torsdag kveld i forrige uke. Tirsdag mottok tre sjåfører et forelegg på 5500 kroner hver.

- To av dem kjørte inn der anleggsveien går, og der forbudsskiltet står. Men den siste kjørte inn på gangstien, som er en forlengelse av fotgjengerovergangen. Her er det ikke naturlig å kjøre inn fra Tverradkomsten (hovedveien) i det hele tatt, forklarte Randi Fagerholt ved lensmannskontoret til ST i forrige uke.

Sperret gangsti

Dette resulterte i at kommunen satte opp to betongblokker som sperret gangstien for biltrafikk.

På onsdag ble ingen tatt. Men på torsdag var det på'n igjen.

- Det ble tre forelegg på 30 minutter. Deretter ble vi opptatt med andre oppdrag resten av kvelden, sier Bach.

- Hva tenker du om det?

- Det er litt for mange som tror at treningsbagen og ballnettet er varelevering. De bruker det som unnskyldning i hvert fall, svarer han.

Også i Børsa

- Vil dere fortsatt patruljere området?

- Ja, det gjør vi, sier Bach, som håper bilister forstår hvor viktig det er at barn og unge har en trygg vei til og fra idrettsanlegget.

Dette er samme problematikk de opplever ved barne- og ungdomsskolen i Børsa sentrum for tida. Her ignoreres «Innkjøring forbudt»-skilt også omtrent daglig. For et par uker siden hadde politiet kontroll der. Sju bilister mottok hver 5500 kroner i forelegg. Til sammen ble det skrevet ut forelegg på nesten 40 000 kroner på kort tid.