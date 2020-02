«Dette er toppen av arroganse»

Pluss

Hvor arrogant og ufølsom er det mulig å bli? Det er spørsmålet mange stiller seg etter at det ble kjent at reindriftssamene på Fosen ble invitert til å servere samisk mat og profilere samisk kultur og reindrift når det gigantiske vindkraftverket på Storheia innvies med åpen dag 13. mai.

Dette handler ikke om å være vindkraftmotstander eller ikke. Dette handler om å ha en smule innlevelse, forståelse og empati for dem som har stått i kampen og kjempet imot det største vindkraftverket på Fosen med 80 turbiner på Storheia.

Når Fosen vind og Statkraft sender ut en slik invitasjon, tyder det på at de har mangelfull kunnskap og forståelse for reindriftssamer generelt, og spesielt for dem som har hatt Storheia på Fosen som vinterbeite for reinen.

I beste fall er invitasjonen et tegn på at de som har invitert, umulig kan ha tenkt over hvem de inviterer og i alle fall ikke kan ha tenkt på hvordan mottakeren tolker en slik invitasjon.

Det er ikke merkelig at reindriftssamene opplever invitasjonen som en hån, der de blir gjort til serveringspersonell og en type fargeklatter på en dag som for dem er en sorgens dag. Det blir som å bli invitert til bryllup, når det egentlig skulle vært en begravelse.

Ekstra trist blir det når de ansvarlige for invitasjonen ikke innser at de har trampet i klaveret og dummet seg kraftig ut. Om de et øyeblikk innbilte seg at de hadde en glup idé, burde de i neste øyeblikk innsett at dette var skikkelig dumt og beklaget på det sterkeste.

Så lenge det ikke blir gjort, framstår de som usedvanlig arrogante og ufølsomme overfor ei gruppe mennesker som i flere hundre år har vært utsatt for trakassering og nedverdigende oppførsel.