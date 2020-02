Hvordan bruker man under ti minutt på å dusje?

Pluss

Jeg forstår ikke hvordan det er mulig å dusje på under ti minutt. Ja, selv ti minutt skal holde hardt. Og det selv om jeg kun vasker det mest nødvendige. Altså mellom tærne, bak knærne, kjønnet og det der, under arma, og bak øra. Om jeg hopper over håret, er det like fullt tre forskjellige typer renslighetsprodukt som skal masseres inn i huden min i et fåfengt håp om å fjerne kroppsodør og svette.