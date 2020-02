- Dødeligheten er lav, men samfunnskonsekvensene kan bli store

Pluss

Det bekrefter kommuneoverlege i Orkland, Jimmy Wikell, som ser et behov for å redegjøre litt rundt forståelsen av hvor alvorlig det nye koronaviruset er. I den forbindelse viser han til at det ikke er knyttet spesiell høy dødelighet til viruset, men at det brukes begrep som «alvorlig» og «meget alvorlig» fordi et storstilt virusutbrudd i ytterste koneskvens kan lamme viktig infrastruktur.