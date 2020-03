En suksesshistorie

Hardt arbeid, nøkternhet og godt samarbeid er oppskrifta til suksessen

I 2019 hadde Skjetne design omsetningsrekord på over fem millioner. Det som startet i et hjemmekontor for 15 år siden, er blitt en suksessbedrift med oppdrag flere steder i landet. Marit Skjetne, kvinnen bak, har aldeles ikke mistet bakkekontakten.