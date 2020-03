- Kan gå utover kvaliteten på legevakten

Pluss

- Det første jeg vil si er at alle legene på legevakten har godkjent kompetanse til å gå vakter. Lis 1-leger (turnusleger) har en veileder og mulighet til å ta kontakt med bakvakt ved behov, forteller Kristin Wangen, kommunalsjef for Helse og Mestring i Orkland kommune, som er vertskommune for samarbeidet mellom kommunene og St.Olavs.