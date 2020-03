Skolebygget overdratt til grenda

Pluss

- Det er veldig, veldig godt at vi fikk landet dette. Spesielt at kommunestyret i møtet sitt i desember var enstemmig om å overdra eiendommen vederlagsfritt til grenda. Kommunen viser med dette at de ønsker utvikling av nærmiljøet på Voll istedet for nedlegging av nærmiljøet, sier Gjermund Kvam som er daglig leder av Voll flerbrukshus AS, som eies av Normisjon Rennebu og Enspire forening, støtteforeninga for Enspire skole på Voll.