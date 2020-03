– Ein kan bli freista til å skrive horribelt med ein -r.

Pluss

Kva skal ein skrive om i halvhysteriske koronatider? Når mange spring attom nova for å hoste eller nyse, og andre subbar rundt i fotside munnbind og finlandshetter for å unngå smitte. Som mogeleg risikoperson bør eg vel snarast ordne opp i forholdet til naboane og Vårherre. Eg prioriterer den siste, han er trass alt eldst. Det beste for helse og immunforsvar er kanskje å tenke på noko anna.