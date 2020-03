Naboer skeptiske til barnevernsinstitusjon, nå blir det infomøte

Pluss

I kjølvannet av at det ble kjent at Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) skal etablere en barnevernsinstitusjon med plass til tre ungdommer i alderen 13 til 18 år i Hanskleiva i Buvika i løpet av våren, har det kommet inn flere klager og bekymringsmeldinger fra naboer i området. Klagene har blant annet gått på at naboene ikke er blitt orientert om planene og prosessen underveis.