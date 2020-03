Deler ut 200 millioner i utbytte: - Det kommer oss alle til gode

Banksjef i Sparebank 1 SMN i region Orkland/Skaun,Thomas Solum Lystad, smiler fra øre til øre når han presenterer bankens resultat for 2019. Et resultat som gjør at banken deler ut 200 millioner kroner til allmennyttige formål i Midt-Norge.