— Ha is i magen, det er ingen grunn til panikk

Pluss

Assisterende banksjef Henry Sødahl og Geir Hansen, som er kunderådgiver med ansvar for sparing og plassering, i Hemne Sparebank, følger daglig med på utviklinga på Oslo Børs. Denne uka ble det et kraftig fall på mandag, før det tok seg noe opp utover dagen, og vi fikk en oppgang tirsdag. Årsaken til svingningene, og at det har gått mest ned de siste ukene, er koronautbruddet kombinert med lav oljepris. Det skaper usikkerhet.