«Det er en grunn til at folk blir urolige og frustrerte»

Beboere i det vesle boligfeltet Hanskleiva i Buvika er bekymret etter at det i vinter ble kjent at en av boligene i boligfeltet skal omdisponeres fra enebolig til barnevernsinstitusjon etter at Statsbygg har kjøpt boligen for å leie den ut til Barne-, ungdoms- og familietaten (Bufetat). Den store boligen skal etter planen omdisponeres til barnevernsinstitusjon for tre ungdommer i alderen 13 til 18 år og til sammen 20 ansatte. Denne omdisponeringen har naturlig nok ført til uro og bekymring i nabolaget.