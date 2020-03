Ordfører er satt i to ukers karantene

Pluss

Heim-ordfører Odd Jarle Svanem er satt i to ukers karantene som følge av regjeringens beslutning om at alle som kommer hjem fra reiser utenfor Norden skal i hjemmekarantene, med tilbakevirkende kraft fra 27. februar. Årsaken er at han onsdag kveld kom tilbake fra en ti dager lang ferietur til USA.