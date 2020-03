Blir ny kunnskapsminister

Pluss

De som har fulgt Guri Melbys politiske karriere etter at hun debuterte i Orkdal kommunestyre, videre Trondheim bystyre, i sentrale posisjoner i Venstre, som byråd i Oslo og som vara på Stortinget, kan bekrefte at det er en kvinne på rette plass når hun nå er utnevnt til kunnskaps- og integreringsminister. Som politiker har hun hatt en sterk stemme i skole- og utdanningspolitikken og hun har lenge vært dratt fram som en mulig arvtaker for Trine Skei Grande, som også er trønder og har vært tillitsvalgt for Venstre i Oslo.