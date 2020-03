Da Norge ble stengt ned

Pluss

I flere dager gikk leger og folk «på gulvet» i helsevesenet ut og ba myndighetene ta strengere grep rundt koronasituasjonen. Svaret fra Folkehelseinstituttet og regjeringa var at nye tiltak ville bli satt inn etterhvert som vi beveget oss inn i nye såkalte faser. For mange var det en logisk brist i dette, da man ikke så logikken i å vente til vi mistet kontrollen før tiltak som stenging av skoler og barnehager, avlysning av arrangementer, idrettsarktiviteter og møter ble iverksatt. De fleste innså at strenge tiltak, som i Kina og Italia, trolig ville bli innført på et tidspunkt, men hvorfor vente til en ny fase hvor spredninga og konsekvensene var ute av kontroll? Myndighetene i Italia tenker nok i dag at de burde ha reagert med radikale tiltak tidligere, for å unngå smitteeksplosjon og en situasjon hvor nærmere én av femten smittede har dødd.