Norges siste diva i gammelskolen

Tre ekteskap er nok. Har vært gift med musikken

Willy Postma blir av noen kalt for Norges siste diva etter at Wenche Foss døde. Nå har divaen Postma kjøpt gamle Hoston skole som hun har ominnredet til hjem for både seg, de tre harpene, klaveret, familie, venner og elever som fortsatt kommer fra hele verden.