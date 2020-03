Lokal matportal over hele landet

Lokalmatportalen som har vært drevet fra Buvika i to år, åpner opp for hele Norge om noen uker. Her kan bønder og produsenter selv legge ut varene sine for salg. - Det skal gjøre det enkelt for kundene å finne lokalmat i nærområdet sitt, sier Wenche Fremo fra Buvika.