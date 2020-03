Frykter konkurser i taxinæringa

Pluss

- Vi har mistet all dagsenterkjøring, skolekjøring og kjøring til fysioterapeut. I tillegg er privatmarkedet strøypet voldsomt, da de fleste sitter hjemme etter at det meste er stengt ned. Det som skjer er dramatisk for næringa. Blir det langvarig, så blir det fort veldig dramatisk. Da frykter jeg konkurser, forteller Svein Jonli, daglig leder ved Orkdal taxisentral AS.