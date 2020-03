– Vi måtte hive oss rundt

Pluss

– Jeg hadde med elevene på skidag i Knyken, og noen elever hadde sett på Adressa at skolene skulle stenge. Da måtte vi hive oss rundt. Vi var jo delvis forberedt på at det ville skje på videregående, siden de hadde begynt å stenge noen skoler i byen. Men vi tenkte det ville skje over helga, og nå ble det veldig brått. Klokka 14 kom jo beskjeden om at alle skoler i Norge ble stengt. Min første tanke var at det blir utfordrende for skolene å få til dette, men jeg ser at lærerne virkelig har hivd seg rundt og laget grundige og gode opplegg, sier Espen Tørset, som jobber ved Orkdal vidaregåande skole.