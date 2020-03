Skolerutene innstilles fra mandag

Pluss

Det har skapt sterke reakjoner fra folk flest at skolebussene har fortsatt å gå etter at skolene stengte for ei uke siden. Blant dem som har reagert sterkt, er skaunordfører Gunn Iversen Stokke, som torsdag uttalte at hun synes det gir en dårlig signaleffekt at det offentlige bruker penger på å kjøre rundt med tomme skolebusser, samtidig som private bedrifter kjemper for å unngå konkurs.