Holder fotballbaner stengt

Pluss

Norges fotballforbund (NFF) stoppet all aktivitet (organiserte treninger, kamper, turneringer) i breddefotballen den 12. mars. Fem dager senere gikk Trøndelag fotballkrets ut og erklærte alle banene for stengt, også for egenorganisert aktivitet. Hensikten var å redusere risikoen for smitte av koronaviruset.