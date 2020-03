— Dette er dessverre veldig vanlig

I en kuldeperiode, ville vi hatt is lenger opp i elva, og den snøen som ble tømt ville også blitt til en stor isklump.

Store mengder snø ble denne uka tømt i Orkla ved Storås bru. En tipser har sendt inn bilder som viser at store deler av elveløpet er tett. Tipseren mener dette kan forårsake problemer under snøsmeltinga i vår, og at det kan danne seg en ispropp i elva.