Fiberutbygging i Skaun

Bjørn har fått skader for 100 000 på eiendommen - NTE nekter å ta ansvar

Bjørn Bergem er påført skader på eiendommen sin for nærmere 100 000 kroner i forbindelse at NTE har lagt fiberkabel over eiendommen hans. NTE nekter å ta ansvar for ødeleggelsene.