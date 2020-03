Fikk voldsom respons fra de unge: – Det raste inn med bilder

Pluss

Søndag kveld, den 21. mars, publiserte Orkland kommune en artikkel på sine nett- og facebooksider der de ba innbyggerne sende inn bilder, tegninger, malerier og alt hva man måtte komme på som illustrerte hjerter.

Tid for omtanke

— Som dere kanskje har lagt merke til, har Orkland kommune valgt å benytte hjertesymbolet når vi omtaler koronautbruddet. Det skal vi fortsette med. Det er tid for å vise ekstra omtanke, ha omsorg og ta vare på hverandre, skrev kommunen.

Samtidig fikk barn og unge følgende utfordring:

— Kan dere hjelpe oss å lage hjerter? Vi skal bruke dem når vi illustrerer saker vi skriver på nettet. Du kan tegne, male, fotografere – ute eller inne. Kanskje finner du noe ute i naturen du kan bruke?

Enorm respons

Responsen har vært enorm.

— Det nærmer seg 150 bidrag, og det kommer stadig nye. Det er veldig overraskende at det kom så mange, og vi har også fått mange bidrag fra voksne. Det raste inn med bilder rett etter at vi la ut saken. Det er et eksempel på at mange ønsker å uttrykke varme og omtanke i disse tider, sier Steinar Larsen som er kommunikasjonsrådgiver i Orkland kommune.

— Vi oppfordrer fortsatt folk til å sende inn. Det er veldig hyggelig at innbyggerne våre velger å uttrykke seg så positivt, i stedet for å komme med negative kommentarer i sosiale medier, sier Larsen.