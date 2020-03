Nye konfirmasjonsdatoer: Børsa og Orkanger først ute, Rindal sist

Pluss

Som kjent er vårens konfirmasjoner utsatt på grunn av koronakrisen. Mandag kunngjorde Nidaros bisbedømme at de nye datoene for årets konfirmasjoner nå er bestemt. I Orkdal prosti, som omfatter kommunene Orkland, Skaun, Rindal og Heim, samt Gauldal prosti som blant annet omfatter Rennebu, er følgende datoer for konfirmasjon i de ulike soknene bestemt (kirke i parantes):

5. september: Orkanger, (Orkanger)

5. september: Børsa (Børsa)

6. september: Innset (Innset kirke)

6. september: Orkanger (Orkanger)

6. september: Halsa (Halsa)

6. september: Vinje (Vinje)

6. september: Børsa (Børsa)

12. september: Skaun (Skaun)

12. september: Agdenes (Lensvik kirke)

12. september: Agdenes (Ingdalen)

13. september: Heim (Heim)

13. september: Halsa (Valsøyfjord)

13. september: Rennebu (Rennebu kirke)

13. september: Skaun (Skaun)

19. september: Orkland (Moe)

19. september: Orkdal (Orkdal)

19. september: Agdenes

19. september: Buvik (Buvik)

19. september: Hemne (Hemne)

19. september: Nerskogen (Nerskogen kapell)

20. september: Snillfjord (Snillfjord)

20. september: Rennebu (Berkåk kirke)

20. september: Orkdal (Orkdal)

20. september: Geitastrand (Geitastrand)

20. september: Buvik (Buvik)

20. september: Hemne (Hemne)

26. september: Løkken (Løkken)

27. september: Meldal (Meldal)

3. oktober: Rindal (Rindal)

Nidaros bispedømme skriver i en pressemelding at det selvsagt tas forbehold om at smittevernsrestriksjonene reduseres innen de vedtatte datoene for gjennomføring av konfirmasjonene.