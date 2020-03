Mor, far og de åtte ungene

Pluss

Det sier Wenche Evita Almenning Normann, som sammen med ektemannen Per André Normann har åtte unger i alderen ett til elleve år. Emma Sofie (11), Emilie Mari (10), Eline Victoria (9), Erik André (8), Elias Alexander (6), Elander Valentin (4), Even Nicolai (3) og Espen Matheo (1) krever alle sitt både av mor og far når verden er normal. I denne unormale verden vi alle opplever nå, blir det ekstra strevsomt for både liten og stor i familien.