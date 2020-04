Tredoblet overskuddet på ett år

Vi kan bare takke alle våre ansatte for den kjempeinnsatsen de gjør i disse krisetider.

Pluss

Med et overskudd på 45,6 mill. kroner før skatt, ble resultatet for Coop Nordvest tredoblet i forhold til oppstartsåret 2018. – Et resultat vi må si oss fornøyde med, konkluderer administrerende direktør, Arild Sørlien.