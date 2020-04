«Det var med blandede følelser jeg hørte de første skudd bli avfyrt herfra for å drepe»

Pluss

Da Nazi-Tyskland angrep Norge 9. april 1940 var Trøndelag et av de viktigste målene ved siden av Oslo, Bergen, Kristiansand og Narvik. Først og fremst var det viktig for tyskerne å sikre seg kontroll over Trondheim by og flyplassen på Værnes. Som vi vet ble det skutt fra kystfestningene på Agdenes uten at det lyktes å stoppe den tyske krysseren «Admiral Hipper» og 4 jagere som erobra Trondheim uten kamp. Under kommando av generalmajor Jacob Ager Laurantzon var Trondheim standplass for 5. divisjon, et sentrum for forsvaret av Trøndelag. Han forlot byen og overga byen uten kamp, dermed falt våpen og utstyr ved mobiliseringslagrene i tyskernes hender. Tyskerne rykka raskt fram mot Værnes flyplass.