Kun negative koronaprøver ved sykehuset så langt

Legevakta har flyttet ut av sykehuset, for å bidra til at det skal være koronafritt. Legevakta ble først lokalisert i de ulike kommunene Heim, Rindal, Rennebu, Surnadal, Hitra, Frøya, Skaun og Orkland. Men i slutten av mars ble den igjen samlet på Bårdshaug på Orkanger, i et bygg som ble klargjort i rekordfart etter at helsestasjonen har flyttet ut.