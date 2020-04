Denne uka kunne du spare 350 kroner på én tank

Pluss

I fjor høst kunne ST melde om en bensinpris på under 14 kroner og en dieselpris på 12 kroner og 60 øre på Orkanger, noe som fikk mange til å stille seg i lange køer for å sikre seg et drivstoffkupp. Tidligere på året hadde nemlig prisen på enkelte dager nærmet seg 18 kroner.