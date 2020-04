- Ikke vært så travelt på 27 år

Pluss

- Jeg har aldri på mine 27 år ved Orkanger havn opplevd et så stort trykk som nå. Jeg har heller aldri opplevd at det har vært så trangt om plassen som akkurat nå, oppsummerer driftsleder ved Orkanger havn, Bjørn Steinshaug, onsdag formiddag, dagen før påskehøytida startet for alvor.