Nå er det opp til myndighetene om det blir festival eller ikke

- Vi planlegger at festivalen skal gå av stabelen, men avventer hva myndighetene sier i begynnelsen av mai. Vi har en plan A, og det er å arrangere festivalen som planlagt, og så har vi en plan B, som er å avlyse festivalen. Det må vi gjøre hvis myndighetene setter en begrensning for å arrangere festival for 1000-1500 deltakere på grunn av koronapandemien, sier Øyvind Neeraas som er prosjektleder for Midtnorsk kultur- og strikkefestival på Orkanger.