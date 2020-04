– Dette blir ingen normal oppstart

Pluss

– Dette blir på ingen måte en normal hverdag. For det første: Barn som er i en risikogruppe vil få tilbud hjemme, og det gjelder også de som har familiemedlemmer i en risikogruppe. Det er friske og raske barn, med friske foreldre, som er den gruppen vi retter oss mot nå. Hverdagen blir også annerledes for disse, med mange flere tiltak både ved henting og levering, hygiene, gruppeinndeling og måltider. Ansatte kommer til å gjennomgå opplæring på smittetiltak, og det blir bruk mer uteareal. Barn som ikke er i toppform, som har en forkjølelse eller feber, må klareres før de kan komme. Det er besluttet fra nasjonalt hold at det skal åpnes, og det må vi forholde oss til. Og vi skal gjøre det så sikkert som mulig, sier Wikell.