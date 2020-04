Forbereder åpning: – Forstår at mange er engstelige

Pluss

– Jeg har stor forståelse for at mange foreldre er engstelige, absolutt. Det er det ingen tvil om. Så nå er det viktig for oss å trygge dem. Nå har FHI og myndighetene kommet med ganske tydelige anbefalinger til oss, og jeg tror det er viktig at vi klarer å stole på de vurderingene. FHI ville jo også åpne tidligere enn det regjeringa har bestemt. Men jeg har full forståelse for at folk er redde. Det setter seg i kroppen til folk når ting først stenges ned, og når vi nå skal åpne igjen. Men jeg har troen på at vi har gode rutiner og god kompetanse til å håndtere dette, sier Sæther.