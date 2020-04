Pluss

Evjen, som er bosatt i Råbygda i Orkland kommune, startet i jobben som daglig leder i Retura 1. februar.

Per i dag er firmanavnet Retura Sør-Trøndelag, men det vil bli endret til Retura Midt AS i løpet av våren.

Base på Orkanger

Mens Remidt (tidligere Hamos) tar hånd om avfall fra private og kommuner, er det næringslivet som er Returas kunder. Selskapet tar hånd om avfallet fra næringslivet i et stadig større område.

Fredrik Evjen vil være leder for Retura-avdelinga som har hovedkontor på Orkanger, med avdelingskontorer på Hitra, Kristiansund og Melhus.

Kom fra Orkel

Fredrik Evjen har en allsidig bakgrunn fra næringslivet. De siste 6,5 årene har han arbeidet som daglig leder ved Orkel direkte AS, som er et søsterselskap av Orkel AS.

Orkel direkte AS har det norske markedet som fokusområde, og Evjen har vært med selskapet hele veien – fra oppstarten til han valgte å forlate Orkel tidligere i år.

– Jeg var med på prosessen med å skille ut Orkel direkte som eget selskap, og har siden vært daglig leder.

Har jobbet i bransjen

Retura er ikke Fredrik Evjens første møte med gjenvinningsbransjen. I seks år – fram til 2010 – arbeidet han hos Veolia, forgjengeren til Norsk gjenvinning.

Også som leder i Orkdal transport jobbet han en del med gjenvinning.

Retura Sør-Trøndelag har i dag 16 ansatte. I fjor var omsetninga på rundt 66 millioner kroner. I og med at Retura Sør-Trøndelag snart blir til Retura Midt, og dermed vil dekke et større område, er det budsjettert med ei omsetning på mellom 90 og 100 millioner kroner i 2020.

Hopper etter Bredesen

– Jeg har sittet i styret i Retura siden 2016, så jeg kjente selskapet litt. Det siste året har Torbjørn Evjen vært konstituert som leder, mens det er Espen Bredesen som sist hadde jobben fast, forteller Evjen.

– Så du kan si at du hopper etter Bredesen?

– Ja, du kan si det sånn, humrer Evjen som forteller at han brukte litt tid på å bestemme seg for å takke ja til jobben.

Ikke enkelt valg

- Jeg ble spurt av styreleder i oktober i fjor om jeg ville ha jobben, og jeg brukte en liten måned på å bestemme meg. Jeg tenkte at om jeg skulle bytte jobb én gang til, så var det greit å begynne med noe jeg hadde litt erfaring fra. Men det var ikke noe enkelt valg, for jeg trivdes veldig godt i Orkel-systemet.

Gode framtidsutsikter

Evjen har gått inn i en bransje som ser ut til å ha lyse framtidsutsikter. Håndtering og gjenvinning av avfall er helt essensielt i et forbrukssamfunn som vårt.

– Det er nok en bransje som ikke vil forsvinne med det første. Jeg synes det er en kjempespennende bransje. I og med at jeg har vært borti bransjen tidligere, har jeg i mange år fulgt litt med i det som rører seg. Nå skal vi restarte et selskap som har fått et større område og mange nye ansatte. Jeg synes det er råspennende, sier mannen som slett ikke gruer seg til å hoppe etter Bredesen.