Deler inn uteområdet med byggegjerder

Pluss

– Jeg brukte litt tid på den da den kom i går ettermiddag (onsdag), og vi skal ha personalmøte om den i løpet av dagen. Men jeg synes den beskriver tiltakene på en god måte. Jeg ble glad da jeg fikk den, sier Huseby.

– Svarer den på det dere har lurt på?

– Det gjør den. Det handler en del om gruppestørrelser blant annet, som gir oss noen muligheter og noen begrensninger, sier hun.

Adskilte grupper

Veilederen sier at ungene skal deles inn i grupper, såkalte kohorter, basert på bemanningsnormen. Det vil si at det blir tre og seks barn per voksen, henholdsvis på småbarn og storbarn. Disse gruppene skal holdes adskilt, og voksne skal ikke rullere mellom gruppene. I Gjølme barnehage er det totalt 70 barn.

– Har dere nok voksne til å håndtere gruppeinndelinga?

– Ja, det har vi jo, siden kohortene skal være etter bemanningsnormen. Men det blir mer et spørsmål om åpningstid. Hvis ei gruppe kun skal være sammen med én ansatt, så har jo den ansatte sin arbeidsdag. Dette må koordineres ut fra en ukentlig påmelding fra foreldrene. Vi har lov til å rullere gruppene ukentlig. Vi har ikke helt landet hvordan vi skal gjøre det, sier hun.

Tilvenning på nytt

– Har dere nok areal til å holde gruppene adskilt?

– Ja, det går fint. Vi må bruke uteområdet mye, både innenfor og utenfor gjerdet. Vi har satt teknisk på saken, slik at de deler opp uteområdet vårt med byggegjerder for å skille gruppene. Samtidig vil noen grupper være inne og andre ute. Vi er gode til å være fleksible i barnehagen, og har tro på at vi skal håndtere dette på en god måte. Vi har god dialog med foreldrene, og har hatt telefonkontakt med alle heimene.

Hun sier de ansatte vil få opplæring i smittevern, og at det vil være en helsesykepleier med på oppstarten.

– Opplever du at noen foreldre ønsker å holde barna hjemme lenger?

– Det varierer litt. Noen har ikke behov for barnehage enda, men jeg opplever at foreldre ikke er så skeptiske som vi kanskje trodde. Jeg opplever at de har tillit, og at de fleste vil levere ungene sine. Vi åpner mandag, men ikke for alle. Dette foregår i dialog med foreldrene. Siden vi har rullerende opptak, var det noen som nettopp hadde rukket å begynne i barnehagen før den stenget. For dem blir det en tilvenning på nytt igjen, sier Huseby.

- En viss spenning

Hun sier de ansatte er positive, og innstilt på at dette skal gå bra. Hun har ikke opplevd mye redsel blant de ansatte.

– Men de ansatte speiler jo samfunnet vi lever i, så en viss spenning er det jo. Men jeg opplever at veilederen er med på å berolige mye. Nå vet vi hva vi har å forholde oss til, og de ansatte er innstilt på å møte på jobb og gjøre en god innsats, sier Huseby.

Barnehagen har under pandemien hatt åpent for noen få unger, som kommer fra hjem hvor foreldrene er i samfunnskritiske jobber.

– Det har fungert greit. Det har vært veldig få barn, og vi har skjermet dem veldig. Vi har hatt én voksen på hvert barn, og vi har ikke blandet dem, sier Huseby.