Bilbransjen trår varsomt

Folk kjøper biler til tross for usikre tider

Til tross for koronapandemien så kjøper folk seg nye biler. Markedssjef ved Møller Bil Orkdal, Johan Olav Wiggen, sier at det er ekstra viktig for bransjen å framstå som gode økonomiske rådgivere i disse tider.