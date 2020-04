- Jeg er styggod på dette

Pluss

Navn: Åge Kristiansen

Bor: Leirbekken på Fannrem

Jobber med: lærer på Torshus folkehøgskole

Hva gjør du akkurat nå?

– Jeg har en liten gård, så jeg har holdt på med sauene og hestene mine. Det blir også litt undervisning på nett. Undervisninga på Torshus ble stengt samme dag som restriksjonene kom. Siden den gang har vi undervist på nett. Det har vært en brå læringskurve for meg. Jeg har lært en del selv også i denne tida.

Får elevene fullført året?

– Ja, vi fullfører på nett, selv om det ikke er optimalt. Men det er ingen ting som er optimalt nå.

Hva serverer du når du har venner på besøk?

– Da serverer jeg langtidsstekt lammelår med tilbehør. Jeg er styggod på det. Jeg er sauebonde, vet du. Og det hender det blir veldig kortreist sau.

Hvor drar du helst på ferie?

– Jeg reiser lite på ferie. Det er en del reisevirksomhet i forbindelse med jobben min som lærer. Vi er til Island hvert år, og seiler årlig med Statsraad Lehmkuhl til Shetland. Det hender seg at jeg tar en tur på jazzfestivalen i Molde, ellers trives jeg best hjemme.

Hva leser du?

– Jeg leser en del av de gamle klassikerne. Jeg har stor sans for Johan Bojer. Jeg er altetende når det gjelder litteratur – jeg leser ganske mye.

Hvorfor bor du der du bor?

– Det er helt tilfeldig. Jeg ville gjerne bo litt landlig. Jeg trives godt, og ser for meg at jeg blir her til jeg blir båret bort. Jeg skal ikke flytte til en leilighet på Orkanger, nei. Selv om jeg opprinnelig er ørbygg.

Anser du deg fortsatt som ørbygg etter å ha bodd 36 år på Fannrem?

– Ja, jeg gjør det. Jeg har stor sans for Fannrem, men jeg har sterke røtter til Orkanger.

Hva gjør du på fritida?

– Jeg driver med islandshester og sauer, så det går med en del tid på det. Sommers tid tilbyr jeg rideturer på islandshestene, og i tillegg spiller jeg i Orkdal dixieland.

Din favorittpolitiker?

– Jeg har veldig stor sans for dem som var så framsynt da vi fant olje; at de gjorde oljerikdommen til en nasjonal eiendom. Det nyter vi godt av i dag. Jeg tror kanskje ikke at dagens regjering ville tatt samme valget.

Hva opptar deg for tida?

– Jeg følger veldig med på koronakrisa, og er spent på følgene for samfunnet vårt. Jeg håper vi kommer ut av det på en måte som gjør at ikke altfor mange blir rammet, verken økonomisk eller helsemessig. Kanskje vil vi tenke litt annerledes etterpå, at vi tar bedre vare på naturen – og at ikke alt kan kjøpes for penger.

Hvordan holder du deg i form?

– Gjør jeg det? Jeg har en del fysisk arbeid, og så går jeg mye på ski – og så blir det mye trim ved at jeg underviser i friluftsliv.

Favoritt-turmålet ditt?

– Jeg har veldig stor sans for Grytdalen. Det er eventyrland.

Noe du drømmer om å få gjort i livet ditt?

– Nei, jeg synes jeg har fått gjort det jeg har hatt lyst til.

Hvis du skulle valgt en annen jobb, hva ville du jobbet med da?

– Jeg har trivdes så godt i jobben min. Om jeg skulle gjort noe annet, ville det vært noe i en kombinasjon med folk og dyr.

Hva skal Åge Kristiansen gjøre i helga?

– Jeg skal være hjemme. Jeg venter på lamming, så jeg skal sette i stand fjøset slik at det er klart til lammene kommer.