– Ungene stråler og er glade

Jeg tror det blir bra for dem å begynne på, ikke minst sosialt sett.

Pluss

Mandag var det altså klart for å ta hverdagen tilbake for barna i en rekke barnehager rundt om i landet, som har vært stengt på grunn av koronakrisen. Med en veileder fra regjeringa som beskriver konkrete tiltak i den nye hverdagen, var det klart for ansatte, barn og foreldre til å ta opp igjen noe normalitet i dagene.