Bruker flere rom og ulike innganger

Akkurat her er det en fordel med små skoler. Vi er under 15 på disse trinnene, og kan bruke de vanlige klassene som grupper.

Pluss

– Mitt inntrykk er at de aller fleste er klare for å komme på skolen igjen. Den sosiale isoleringa begynner å ta på for mange. Jeg setter stor pris på den innsatsen som er lagt ned med skolearbeid blant foreldrene, og nå tror jeg det blir godt for mange unger å møtes igjen. Vi skal gjøre vårt for å skape en så trygg og god skolehverdag som mulig, sier Ysland, enhetsleder for Lensvik skole og Lysheim skole.