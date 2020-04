Reinsflokk skapte trafikkproblemer

Pluss

- Jeg fikk ei melding i sekstida om at en reinsflokk på 15 dyr hadde kommet ned på fylkesveien. Jeg dro straks ut og fikk lokalisert dem, og fikk da se at de løp fram og tilbake på fylkesveien. Det er mye snø i fjellet, og da skjer det av og til at de trekker ned hit for å finne mat. Denne gangen kom de ned en annen plass enn der de bruker, og dermed virket de litt forvirret. Med mye snø utom veien løp de derfor fram og tilbake på veien, tilsynelatende på leting etter et sted å komme seg av veien. Jeg jaget de forsiktig nordover langs fylkesvei 65 i retning Orkland, og like ved kommunegrensa fant de en barflekk ved veien som de søkte inn på, forteller frilansjournalist John Storholt, som har en avtale med eierfamilien om å varsle de gangene reinnsdyrene trekker ned til bygda.