Hater kontor, trives best med «Grebbleif» og slåmaskina

Pluss

Det sier melkebonde Elin Flataune (55), som har drevet som melkebonde på gården Kuvaas på Venn i Skaun i snart 30 år. De som kjenner henne, vet at hun er æreskjær, at hun alltid gjør sitt beste for å oppnå resultater - og spesielt når det er snakk om dyr som er avhengig av innsatsen hennes.