Skulle vært både i Albania og Sør-Italia. – Det ender vel med en tur til Hølonda

Pluss

Torsdag hadde Tore Singsås sin aller siste arbeidsdag som lege ved Fannrem legesenter.

Siste arbeidsdagen gikk med til konsultasjoner på Orkdal helsetun, noe som har inngått i Singsås' turnus. De siste timene gikk med til å høre og små og store plager hos hans faste pasienter.

Overraskelsesavslutning

Da undertegnede snakket med Singsås onsdag ettermiddag, fortalte han at det ikke ville bli noen markering av at han sluttet, i og med at tida er som den er.

Men der tok han feil. Kollegene hadde planlagt en fin avslutning i legesekretær Wenche Lunds hage på Nerøra, og i strålende vårsol kunne den rutinerte legen lene seg tilbake og nyte vått og tørt – og gode ord fra dem som har vært en del av livet hans i mange, mange år. Og selvfølgelig satt de ansatte ved Fannrem legesenter med behørig avstand mellom seg.

Vurderte å fortsette

Singsås blir snart 69 år, og går derfor av med pensjon – selv om han kunne ha fortsatt litt til.

– Ja, jeg vurderte å fortsette. Men det er greit å gi seg mens man har hode og føtter sånn noenlunde på plass. Det er da nok elendighet, humrer den joviale legen.

Det at kona hans allerede har gått over i pensjonistenes rekker, gjorde det enklere å ta valget om å avslutte nå.

Hemne og Orkdal

Tore Singsås har i all hovedsak tilbrakt sine år som lege i Hemne og Orkdal. Han var distriktslege i Hemne fra 1981 til 1990, og siden har han vært ved Fannrem legesenter.

– Tida går fort, gitt! Dæven steike.

Han røper at han kanskje fortsatt ville vært i Hemne, om det ikke hadde vært for at kona fikk jobb i Orkdal.

Hesteskyss

– Jeg trivdes meget godt i Hemne. Jeg følte at jeg kjente «alt folk», og at jeg kjente dem så godt at jeg nesten kunne stille diagnose bare jeg hørte navnet. Dessuten er det en veldig fin kommune, som har alt, fra fjell til sjø.

Den gangen var det ikke slik at hemnværingene måtte kjøre over Søvasskjølen for å få legehjelp på kveld og helg. På den tida tok legen med seg sin innholdsrike koffert og rykket ut til den syke.

– Jeg hadde Snillfjord i tillegg til Hemne, så jeg kjørte mye bil på kveldstid. Jeg husker en gang, jeg skulle besøke en pasient uti Stokken i Snillfjord. Første strekningen gikk med bil, deretter over på båt, før den siste biten gikk med hesteskyss.

Fra vogge til grav

Like godt har han trivdes ved Fannrem legesenter, der Orkdal helsetun har vært en fast del av jobben hans. Hver torsdag har han tatt hånd om mennesker i livets høst.

– Det har vært et kjempebra miljø, og en fantastisk jobb, der jeg har fått følge mennesker fra vogge til grav.

– Er det vemodig å slutte?

– Ja, det er vemodig på mange måter. Men det skal bli godt også. Man blir jo litt sliten etter over 40 år i yrkeslivet, der jeg har hatt bare én uke fravær, og i denne uka inngår en operasjon og en hjerteutredning. Heldigvis har jeg greid å holde meg frisk selv.

Kanskje Hølonda...

Tore skulle egentlig ha startet pensjonisttilværelsen med solferie i Europas ferskeste ferieland, Albania. Og i høst skulle han reist til Sør-Italia sammen med nær slekt.

– Og så hadde jeg planer om å få med meg barnebarn i Orklandbadet. Nå blir det ikke noe av dette, i alle fall ikke med det første. Så jeg må vel nøye meg med en tur til Hølonda. Det var dit vi dro i gamle dager for å treffe damer, sier han med et godt smil på lur.

Avholdt

Tore Singsås har vært avholdt både av pasienter og kolleger. Under torsdagens overraskelseslag holdt legekollega Astrid Fagerli en tale til Singsås, og det kom også gode ord fra de andre han har jobbet sammen med.

– Jeg har jobbet sammen med Tore i 24 år, og han har vært en veldig stødig kollega. Han er veldig snill og positiv, og sier aldri nei. Som mentor har han vart kjempefin, for han er klinisk dyktig og har stor faglig tyngde. Tore er lett å ha med å gjøre, og han er veldig lite jålete og selvhøytidelig. Han har vært snill, både med oss og pasientene. Vi kommer til å savne ham veldig.