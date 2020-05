– Blir godt å se folk

Pluss

– Det skal bli godt å se at det kommer folk inn gjennom døra her igjen. Jeg håper noen tør å sette seg ned også. Det skal nok gå bra, for det er da fremdeles rimelig smittefritt her i vår del av kommunen. Jeg skjønner at noen kan være skeptiske, men vi tilpasser oss smittevernrådene, sier kokk Tore Alstad.