– Støvet frå kvardagane legg seg, og minna blir til fossil

Pluss

Plutseleg, og heilt uventa kan ein få eit gjensyn med nokon, eller noko, ein ikkje har møtt på lang tid. Ei påminning om noko som var gløymt, noko som aldri vart heilt borte, men som likevel forsvann litt, gjennom alle dagane, gjennom alle åra. Noko som for lenge sidan hadde stor betyding, og som sette seg i kroppen, og i sinnet, som ei bør, som ein hemmeleg skatt, som ei uro og ei trøyst, som ei påminning om at det finst nokon andre der ute som liknar på meg. Så legg støvet frå kvardagane seg, som eit botnfall over alle ord og handlingar, og minna blir til fossil.