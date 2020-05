Her gjelder det å ha is i magen

Som følge av koronapandemien måtte Guri Hårstad By stenge all aktivitet ved Stall Zaana i mars. Umiddelbart ble det satt i gang en spleis der det kom inn nesten 60 000 kroner til rideskolen. Nå er hun redd for at hun ikke får noen kompensasjon for tapt inntekt på grunn av spleisen.