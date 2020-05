Bendik røper favoritten

Pluss

– Det å ryke ut i semifinalen, var veldig traumatisk og skummelt. Det var ikke en koselig opplevelse å ryke ut, spesielt ikke når jeg vet at jeg ikke var på mitt beste, sier den 20 år gamle artisten fra Skaun.

Overanstrengt

– Hvorfor var du ikke på ditt beste?

– Jeg var rett og slett litt stressa og overanstrengt fram mot semifinalen. Og så valgte jeg en låt som var litt for vanskelig å synge i en situasjon der jeg ikke var på topp. Men det er litt læring i det også; det å velge låt etter forholdene.

Selv om det var tungt der og da å ryke ut, velger Bendik å fokusere på det positive:

– Jeg skal ikke se meg tilbake. Jeg var en av de fire som kom til semifinale. Det er mye lenger enn jeg hadde trodd på forhånd. Nå skal jeg skrive nye låter og satse 120 prosent på det.

Tidlig låtskriving

Da ST ringte Bendik i titida mandag formiddag, var vi usikre på om det var for tidlig. Mange unge liker å ligge litt utover formiddagene.

Men Bendik svarte på anropet etter et par ring:

– Jeg sto opp klokka seks i dag tidlig, for NRK Trøndelag skulle ha et intervju. Etter at jeg snakket med dem, har jeg drukket fem kopper kaffe og skrevet ei halv låt – jeg hadde akkurat kommet til refrenget da du ringte. Så nå passet det fint med en pause.

Skriver i små økter

Han liker godt å skrive om morgenen.

– Sangtekstene mine handler om alt fra politiske forhold jeg hører om i nyhetene til mer personlige ting. Jeg tar utgangspunkt i det jeg tenker på, og for meg er det best å begynne å skrive om morgenen. Jeg skriver i korte økter, og da er det godt å ha hele dagen å ta av, sier Bendik som skal bo på deltakerhotellet ut denne uka.

– Vi skal øve inn og deretter spille inn en felleslåt, som skal framføres under finaleshowet fredag. Jeg har sagt opp leiligheten min i Trondheim, så jeg blir værende hos foreldrene mine i Skaun fram til jeg finner noe i Oslo

Egen visjon

For det er i Oslo han vil være. Der er han i nærheten til det som skjer, og han har kort vei til plateselskapene og bookingbyråene.

– Jeg skal sende inn et par låter til de plateselskapene som er best for meg. Det er mange som har meldt interesse, så for meg handler det om å finne det rette selskapet.

Bendik tror det at han lager egne låter, gjør det lettere for ham å komme seg inn i bransjen. Det gjør ham til mer enn et talent som kom langt i Idol.

– Og så har jeg en klar visjon om hvilken musikk jeg vil lage, sier han og plasserer seg i pop-/rocksjangeren.

Ikke la seg knekke

– Det er veldig i gata til Imagine Dragons, sier han og legger til at nettopp denne gruppa er blant hans favoritter. I tillegg trekker han fram navn som Kaizers Orchestra, Muse og Queen.

– Det er et veldig tøft marked du skal inn i?

- Ja, drittøft, men de som fortsetter og er sta, får det til. Det er viktig med pågangsmot og selvtillit. Man må ikke la seg knekke, selv om det kommer en nedtur.

Favoritten

– Hvem er din favoritt til å vinne Idol 2020?

– Det er Mari, fordi hun alltid gutser, og fordi hun tar låtene litt lenger enn originalen, akkurat slik jeg ville gjort. Hun er også veldig teknisk trygg gjennom alle liverundene. Hun har ikke hatt en eneste feil, og det skal godt gjøres for en som er 15 år.