Unni (28) fikk New York-livet snudd på hodet

Tenk deg. Du flyr over Times Square i smørøyet av New York. Tusenvis, kanskje millioner mennesker florerer i gatene – som sild i tønne på godt norsk. Forestill deg at menneskene på fortauene forsvinner. Den intense trafikken finnes ikke lenger. Byen som aldri sover går plutselig i dvale.