Falt pladask, gjorde sitt livs impulskjøp og skapte sitt eget lille paradis

Jeg tenker at det var jeg som kom hit sist. Og her har jeg tenkt å bli gammel.

Her har hun skapt seg sin egen lille oase, til glede for seg selv, men også for forbipasserende. For ingen kan la være å legge merke til det vesle brune huset i vegkrysset mellom Sandbanken og Sjøvegen på Småøran med den lille hagen som bugner av blomster om sommeren. Her er det blomster både foran og bak, innimellom steiner og levegger. Til og med utenfor stakittgjerdet mot gata har Ann Joan spredt hagelivet og blomstergleden sin.